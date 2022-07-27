Новосибирск, 27 июля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал своё попадание в санкционный список Великобритании. Он заявил, что это никак не повлияет на его работу.

Анна Алябьева ИА REGNUM Андрей Травников

«Узнал о своём включении в очередной «санкционный список». Могу заверить всех жителей региона, что это никак не повлияет на исполнение мной обязанностей губернатора Новосибирской области», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Санкции введены против ряда глав российских регионов.