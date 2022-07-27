Тбилиси, 27 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузинская оппозиция пытается делигитимизировать высший законодательный орган страны, сообщает 26 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Parliament.ge Шалва Папуашвили

По словам Папуашвили, оппозиционные фракции «Единое национальное движение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» вместо совместной работы в парламентском формате создали свой собственный партийный формат. Более того, на сентябрь они анонсируют политическую радикализацию и уличные митинги. Как считает спикер, эта радикальная часть оппозиции пытается делегитимизировать избранный народом парламент, нарушать конституционным порядком и провоцировать политическую поляризацию в стране.

Папуашвили также считает, что деятельность оппозиции дискредитирует усилия грузинских властей по вступлению в ЕС.

Напомним, что ЕС предъявил Грузии требования и 12 пунктов, лишь выполнения которых, Тбилиси может претендовать на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.