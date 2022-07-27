Берн, , 06:47 — REGNUM Пост главного исполнительного директора швейцарского банка Credit Suisse покидает Томас Готтштайн. Об этом сообщила 26 июля газета The Wall Street Journal.

Credit Suisse

Уточняется, что официально об уходе Готтштайна может быть объявлено уже 27 июля. одновременно с обнародованием финансовой отчётности банка за последний квартал. Также указывается на возможность увольнения с занимаемой должности главы инвестиционного отдела Кристиана Майсснера.

По данным издания, совет директоров банка крайне разочарован отсутствием прогресса в реструктуризации финансовой организации. Информация о сроке фактического ухода Готтштайна и о том, кто займёт освободившееся место исполнительного директора, не разглашается.

Напомним, Готтштайн работает в Credit Suisse более 20 лет, в феврале 2020 года, перед началом пандемии коронавируса, он стал исполнительным директором банка, сменив на этом посту Тиджана Тиама.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заморозке арбитражным судом Москвы более €10 млн активов швейцарского банка Credit Suiss.

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