Шанхай, Китай, 27 июля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Регулятор рынка Шанхая выпустил руководящие принципы для регулирования продаж в прямом эфире, чтобы бороться с клик-фармингом, ложной рекламой и другими нечестными действиями, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

По мнению муниципального управления рыночного регулирования, торговые платформы для прямых трансляций должны создать систему «черного списка» для нарушителей прямых трансляций. Они не могут рекламировать свои прямые трансляции в духе «самые низкие цены в Интернете» или «самые низкие цены в истории».

Чтобы защитить права и интересы несовершеннолетних и пожилых людей, продажи в прямом эфире не должны произвольно маркировать товары как «только для младенцев и детей», продавать товары и услуги, содержащие порнографию или насилие, несовершеннолетним или публиковать незаконную рекламу лекарств, инвестиций и недвижимости, предназначенную для пожилых людей.

В руководящих принципах также разъясняются обязанности платформ прямых трансляций, операторов каналов и участников прямых трансляций, а также предлагается создать систему быстрого разрешения споров о правах потребителей.

Прямые трансляции с возможностью покупки в Китае переживают бум. Согласно отчету, опубликованному агентством анализа данных iiMedia Research, масштабы индустрии электронной коммерции в стране в прямом эфире достигли 1,2 трлн юаней (около $178 млрд) в 2021 году, и эта цифра, вероятно, превысит 2,1 трлн юаней к 2025 году.