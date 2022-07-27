Барселона, Испания, 27 июля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Председатель парламента Каталонии Лаура Боррас может быть отстранена от должности члена парламента после того, как она предстала перед судом по предполагаемому делу о коррупции. Об этом пишет агентство EFE.

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Ряд региональных партий в лице «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya), «Кандидатуры народного единства» (Candidatura d’Unitat Popular) и Социалистической партии Каталонии (Partit dels Socialistes de Catalunya) предупредили, что намерены воспользоваться регламентом парламента региона и отстранить Боррас с её должности.

Статья 25.4 регламента парламента Каталонии требует отстранения от работы депутатов, которые были привлечены к суду за коррупцию.

Ранее Боррас стала фигурантом уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов и фальшивой документацией. Обвинения относятся к периоду с 2013 года по 2018 год, когда она возглавляла Институт каталонской литературы — общественный орган, отвечающий за продвижение каталонской литературы. По мнению следователей, есть признаки того, что Боррас могла обманным путем передать государственные контракты своему знакомому и избежать публичного тендера, разделив услугу на несколько частей, которые не превысили минимальный порог, при превышении которого тендеры являются обязательными.