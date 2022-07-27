Шанхай, Китай, 27 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Третий Шанхайский международный конкурс скрипачей имени Исаака Стерна проведет финальный онлайн-концерт в августе, объявили организаторы, передает агентство Синьхуа.

Игра на скрипке

Согласно плану, шесть финалистов не будут оцениваться по конкурсу. Вместо этого с 26 по 28 августа они совместно выступят на онлайн-концерте в шести разных городах. Каждому из финалистов будет предоставлена премия в размере $20 000 для дальнейшего обучения и карьерного роста.

«Конкурс проводится не только ради соревнования, но и для того, чтобы обеспечить международную платформу для карьерного роста молодых музыкантов. 13 судей гордятся этим инновационным финальным планом, который подтверждает, что Китай устанавливает новые стандарты для международных музыкальных конкурсов», — сказал Юй Лун , глава оргкомитета.

«Конечно, такой результат немного прискорбен, но я хочу поблагодарить организаторов за то, что они предоставили нам эту возможность и создали дружескую атмосферу. Я думаю, нам всем нужно помнить, что музыка — это гораздо больше, чем просто соревнование. Я действительно рада, что у меня есть такая возможность продемонстрировать свои навыки», — сказала Анжела Син Ин Чан , финалистка из Гонконга.

Проводимое раз в два года мероприятие, основанное в 2015 году и впервые проведенное в 2016 году, является первым в Шанхае конкурсом скрипачей мирового класса. Он назван в честь известного скрипача Исаака Стерна в честь его многолетней дружбы с Китаем, выкованной через музыку.