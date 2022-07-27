Третий международный конкурс скрипачей в Шанхае завершится нестандартно
Шанхай, Китай, 27 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Третий Шанхайский международный конкурс скрипачей имени Исаака Стерна проведет финальный онлайн-концерт в августе, объявили организаторы, передает агентство Синьхуа.
Согласно плану, шесть финалистов не будут оцениваться по конкурсу. Вместо этого с 26 по 28 августа они совместно выступят на онлайн-концерте в шести разных городах. Каждому из финалистов будет предоставлена премия в размере $20 000 для дальнейшего обучения и карьерного роста.
Проводимое раз в два года мероприятие, основанное в 2015 году и впервые проведенное в 2016 году, является первым в Шанхае конкурсом скрипачей мирового класса. Он назван в честь известного скрипача Исаака Стерна в честь его многолетней дружбы с Китаем, выкованной через музыку.