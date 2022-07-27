Южно-Сахалинск, , 06:43 — REGNUM На Сахалине на вулкане Эбеко зафиксирован очередной выброс пепла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

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Высота пеплового столба достигла 2,5 км над уровнем моря.

Исполин расположен в 7 км от Северо-Курильска. В городе пеплопад не наблюдался. Угрозы для населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация была объявлена для людей, проживавших в районах, прилегающих к вулкану Сакурадзима на юго-западе Японии, в связи с продолжением его вулканической активности.