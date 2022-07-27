Владивосток, 27 июля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Сотрудники океанариума во Владивостоке, которые непосредственно работают с животными, забили тревогу из-за состояния морских обитателей и самого дельфинария. Они обратились в надзорные органы. По их словам, млекопитающие и рыбы получают травмы, заражены опасными бактериями, а руководство океанариума игнорирует требования о ремонте, а также о карантине и лечении.

Центр спасения дельфинов «Дельфа» Дельфины

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Диарея у моржа, рвота у белухи, оторванная гидроизоляция в бассейнах и стафилококк в воде — шокирующие заявления с видео, фото и эмоциональными комментариями уже несколько дней распространяются в сети.

Руководитель дельфинария Игорь Костычев и команда тренеров Северин Леунов, Антон Орлов и Дарья Казак рассказали VL.ru о том, что творится за стенами одного из крупнейших океанариумов России.

«В последнее время наш дельфинарий и состояние животных ухудшились. Техническое состояние дельфинария ужасное. Гидроизоляция вся отрывается, всё пухнет. У животных есть такая манера — отрывать, глотать, таскать во рту. Отсюда получаются воспаления ЖКТ. У моржа это на протяжении минимум года. Мы постоянно с этим боремся. Моржи сами по себе такие — если что-то найдут, будут отрывать до последнего. Мы постоянно лечим диарею, это приняло уже хронический характер. Недавно у нас был обнаружен штамм золотистого стафилококка MRSA. Носителем является дельфин Вася. Он сейчас под наблюдением. Руководство это скрывало три недели, пока я не нашёл документы. Было собрание тренерского состава, на котором мы выдвинули свои требования: закрываем дельфинарий до устранения всех причин. Это обследование и лечение людей, всех животных, чтобы привели в порядок места содержания животных. Все тренера, 14 человек, проголосовали, передали начальству. Сразу поступил шантаж: у вас должностные инструкции, вы должны работать. И никакого ремонта, пока не пройдёт ВЭФ, пока сезон туристический не пройдёт. После собрания у меня аннулировали пропуск в океанариум, на территорию. Ребята все испытывают сильнейшее давление. Кто-то из тренеров отказался публично выступать. Нас сейчас будут выставлять дураками, что мы всё собрали. Мы написали сразу в Генпрокуратуру, в наше министерство науки и образования, которое курирует нас, в природоохранную прокуратуру. К сожалению, сейчас не разрешается проводить проверки — это тоже одна из причин, по которой мы решили выйти в публичное поле. Мы подавали все служебные записки. Наш руководитель — Зайцев Александр Юрьевич, который является и главным инженером, и директором. И покровительствует ему Инесса Валерьевна Дюйзен (глава Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН). Эти моменты мы до них пытались донести», — рассказал Игорь Костычев.

Сотрудники также сообщили, что в дельфинарии есть и детёныши — годовалый малыш белухи и два афалина, которым нет и месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал по поводу состояния морских обитателей в океанариуме Владивостока на острове Русский вышел на федеральный уровень — глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратилась в Генпрокуратуру и Россельхознадзор с просьбой принять меры относительно возможных нарушений законодательства по обращению с морскими млекопитающими в дельфинарии.