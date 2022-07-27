Пекин, 27 июля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Национальное управление по контролю за медицинскими продуктами Китая выдало разрешение на продажу разработанного в Китае «искусственного сердца» для лечения тяжелой сердечной недостаточности, сообщает агентство Синьхуа.

Сердце

По данным Международной сердечно-сосудистой больницы TEDA, расположенной в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая, «сердце» представляет собой имплантируемое устройство для помощи левому желудочку, приводимое в действие феррожидкостями.

Оно было разработано больницей и Китайской академией технологий ракет-носителей, которые с 2009 года сотрудничают в проведении исследований по созданию устройства помощи желудочкам третьего поколения в Китае.

В опубликованном в конце июня ежегодном докладе о сердечно-сосудистом здоровье и заболеваниях в Китае за 2021 год подсчитано, что около 8,9 млн пациентов в Китае страдают от сердечной недостаточности.

В период с сентября 2020 года по август 2021 года Национальное управление по медицинским изделиям одобрило 68 медицинских устройств для включения в свой «канал оценки инновационных медицинских устройств», в том числе 58, произведенных в Китае, говорится в отчете.