Анкара, 27 июля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. России не грозит крах экономики, несмотря на введенные Западом санкции, заявил доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла турецкой газете The Daily Sabah.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Россия продолжает зарабатывать деньги на международной торговле, поскольку крупные экономики, такие как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не присоединились к усилиям Запада по введению санкций. Россия способна найти новых покупателей на свою нефть и газ, и рост цен на нефть еще больше помог ей», — заявил он.

Эксперт указал на профицит прибыли в России из-за запретов на импорт. По мнению Каваклы, это лишь укрепило рубль и поспособствовало снижению доли операций в долларах США. Эксперт подчеркнул, что в связи с этим возможность краха экономики России — минимальная.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал The National Interest заявил, что Россия продолжает обогащаться, в то время как западные страны страдают от введенных ими антироссийских санкций.