Бузулук, Оренбургская область, 27 июля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области гражданин Египта подозревается в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Установлено, что он приехал в Бузулук из Самары, где обучался в одном из вузов. У него обнаружили порядка 288,79 граммов вещества и предметы для фасовки. Товар он сбывал с помощью тайников-закладок, но был задержан.

Суд отправил иностранца под стражу. Проводится расследование.