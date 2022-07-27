Пекин, , 06:36 — REGNUM Автоматизированная морская нефтегазовая платформа смонтирована на нефтяном месторождении Эньпин в восточной части Южно-Китайского моря, сообщила Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC), сообщает агентство Синьхуа.

Нефтяная платформа Галина Брусницына (с) ИА REGNUM

Платформа была изготовлена CNOOC со стандартизированным дизайном и конструкцией, сообщила компания. Это первый в своем роде проект компании, который позволяет значительно сэкономить на строительстве и обслуживании за счет демонтажа таких объектов, как офисы и жилые здания.

Платформа более интеллектуальна, способна осуществлять удаленный мониторинг и ведение журнала, а также проводить безопасную остановку объектов на море. Между тем, ее мощности по переработке нефти и газа значительно улучшились, и она может работать во время тайфунов без остановки.

Вес платформы составляет всего одну треть от веса традиционной платформы, а площадь палубы составляет половину. Таким образом, рабочая нагрузка на техническое обслуживание может быть сокращена на 30%, что позволит сэкономить ежегодные эксплуатационные и эксплуатационные расходы более чем на 10 млн юаней (около $1,5 млн), по данным компании.