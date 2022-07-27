Нанкин, Китай, 27 июля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. По данным компании State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., около 2000 беспилотных летательных аппаратов были развернуты в провинции Цзянсу на востоке Китая для проверки автоматических линий электропередач, сообщает агентство Синьхуа.

Дрон

По данным компании, в среднем 2,5 беспилотника покрывают каждые 100 км линий электропередач, и в настоящее время все ключевые линии электропередач проверяются беспилотниками.

«Основываясь на статистике голографической электросети, дроны могут выполнять такие функции, как автоматическое планирование маршрута и мониторинг в режиме реального времени», — сказал представитель компании Ван Хунсин , отметив, что голографическая электросеть Цзянсу в настоящее время включает 32 000 км линий электропередачи.

Ван добавил, что беспилотные летательные аппараты оснащены возможностями высокоточного позиционирования на сантиметровом уровне и распознавания изображений на миллиметровом уровне, что примерно в шесть раз превышает эффективность традиционного ручного контроля.

Цзянсу завершила автоматическую инспекцию 250 000 опор линий электропередачи в первой половине этого года, и провинция планирует провести больше проверок с помощью беспилотных летательных аппаратов.