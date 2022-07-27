Более 2000 дронов инспектируют ЛЭП в китайской провинции Цзянсу
Нанкин, Китай, 27 июля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. По данным компании State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., около 2000 беспилотных летательных аппаратов были развернуты в провинции Цзянсу на востоке Китая для проверки автоматических линий электропередач, сообщает агентство Синьхуа.
По данным компании, в среднем 2,5 беспилотника покрывают каждые 100 км линий электропередач, и в настоящее время все ключевые линии электропередач проверяются беспилотниками.
Ван добавил, что беспилотные летательные аппараты оснащены возможностями высокоточного позиционирования на сантиметровом уровне и распознавания изображений на миллиметровом уровне, что примерно в шесть раз превышает эффективность традиционного ручного контроля.
Цзянсу завершила автоматическую инспекцию 250 000 опор линий электропередачи в первой половине этого года, и провинция планирует провести больше проверок с помощью беспилотных летательных аппаратов.