Эдинбург, Великобритания, , 06:31 — REGNUM Власти Шотландии выделили для размещения беженцев с Украины круизный лайнер MS Victoria, который пришвартован в порту шотландской столицы Эдинбурга. Об этом передает телерадиовещательная корпорация «Би-би-си».

Круизный лайнер ed2456

Корабль имеет 739 номеров и первоначально сможет вместить от 1600 до 1700 человек. Такое решение было принято после того, как ранее правительство Шотландии было вынуждено приостановить прием украинских переселенцев из-за нехватки подходящего жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля власти Болгарии объявили об окончании срока действия временных медицинских страховок для беженцев с Украины.

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