Мадрид, 27 июля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Правительство Педро Санчеса и Женералитат Каталонии проведут во дворце Монклоа заседание «стола диалога». Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Сторонник независимости Каталонии

Это уже третья подобная встреча Мадрида и Барселоны с начала 2022 года. Как ожидается, во встрече примут участие премьер-министр Санчес и глава каталонского Женералитата Пере Арагонес.

Мероприятие начнётся 27 июля в 10:00 утра.