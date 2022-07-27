Екатеринбург, 27 июля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга лишилась более 600 тыс. рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Телефонный мошенник

Пострадавшей оказалась 45-летняя женщина. По рекомендации неизвестных она решила инвестировать на криптобирже, но с её электронного счёта оказалась списана заработанная криптовалюта на сумму 640 тыс. рублей.

Лишь после этого гражданка выяснила, что подобные интернет-платформы являются фейковыми симуляциями и не содержат реальных сведений. Получив такую информацию, она обратилась в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, также мошенники выманили сбережения у пожилой супружеской пары.