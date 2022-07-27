Пекин, 27 июля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Органы прокуратуры по всему Китаю рассмотрели 107 000 судебных дел в общественных интересах в первой половине этого года, сообщила Верховная народная прокуратура Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным прокуратуры, из этих дел 13 000 были гражданскими исками, а 94 000 — административными делами.

В общей сложности было одобрено или принято решение об аресте 222 000 человек, что на 51,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности 681 000 человек были привлечены к ответственности, что на 14,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай начал возбуждать судебные разбирательства в общественных интересах 1 июля 2017 года, после того как высший законодательный орган страны включил эту практику в закон, приняв поправки к гражданскому и административному процессуальному законодательству.