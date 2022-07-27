Куала-Лумпур, , 06:25 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 4759 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 4 659 710. Также за минувшие сутки в стране скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 35 932 человека.

Отмечается, что к 27 июля в Малайзии уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 577 518 человек. В настоящее время в королевстве числится 46 260 активных случаев заболевания коронавирусной инфекции. При этом 52 пациента помещены в отделения интенсивной терапии, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.