Юньнань, Китай, , 06:24 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая за последнее десятилетие достигла успехов в высококачественном развитии, сообщает агентство Синьхуа.

Билборд с изображением Дэн Сяопина в Лицзяне. Провинция Юньнань, КНР

Валовый региональный продукт провинции подскочил с 1,1 трлн юаней (около $162,7 млрд) в 2012 году до 2,71 трлн юаней в 2021 году, увеличившись в среднем на 8,7% в год, что на два процентных пункта выше, чем на национальном уровне в среднем.

За последнее десятилетие 9,33 млн человек в сельских районах провинции Юньнань были избавлены от нищеты, а 1,5 млн человек были переселены из бедных регионов, чтобы жить лучше. Юньнань также добилась значительного прогресса в улучшении экологической среды и биоразнообразия: уровень лесистости достиг 65%.