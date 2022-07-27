Иран намерен заключить с Россией соглашение о техобслуживании авиалайнеров
Тегеран, 27 июля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Соглашение о поставках оборудования и о техническом обслуживании российских авиалайнеров намерены заключить власти Ирана. Об этом 26 июля сообщил представитель Управления гражданской авиации страны Миракбар Разави агентству Mehr.
Соглашением предусмотрена возможность поставок в Россию запчастей и оборудования иранского производства для российских авиалайнеров.
Кроме того, в документе содержатся положения о ремонте, поддержке и техобслуживании российских самолётов в сервисных центрах Ирана.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого будет увеличено количество авиарейсов между странами до 35 в неделю. Также в документе допускается выполнение неограниченного количества грузовых авиарейсов между Россией и Ираном.