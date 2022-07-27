Пекин, , 06:21 — REGNUM В Китае за последнее десятилетие значительно сократилось количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, сообщило 25 июля Министерство общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

Число дорожно-транспортных происшествий с тремя и более смертями сократилось на 59,3% по сравнению с 2012 годом, заявил директор бюро организации дорожного движения министерства Ли Цзянпин.

По словам Ли, число дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкоголем, с человеческими жертвами сократилось на десятки тысяч с тех пор, как в Китае в 2011 году была введена уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде. Снижение является значительным, учитывая, что общее количество транспортных средств по всему Китаю выросло на 89%, а количество водителей — на 123% за этот период.

Большинство людей предпочли воспользоваться услугами специально назначенных водителей после употребления алкоголя, при этом количество заказов на такие услуги достигло в среднем 200 млн в год, показали данные министерства.