Пекин, , 06:18 — REGNUM Китай собрал летний урожай зерновых с ростом общего объема производства на 1% в годовом исчислении, сообщило статистическое бюро страны, передает агентство Синьхуа.

Пшеница Фото предоставлено пресс-службой олимпиады «Я — профессионал»

По данным Национального бюро статистики КНР, общий объем производства зерна в Китае достиг 147,39 млн тонн летнего урожая этого года, что на 1,434 млн тонн больше, чем в прошлом году. Производство пшеницы, основной культуры, составило 135,76 млн тонн, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным бюро, посевные площади в стране и урожайность яровых зерновых с гектара увеличились по сравнению с 2021 годом. Представитель бюро Ван Гуйжун объяснил более высокий урожай зерновых летом благоприятными погодными условиями и продвижением высококачественных семян и сельскохозяйственных угодий.