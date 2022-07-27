Благовещенск, 27 июля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Прокуратура Бурейского района Амурской области передаёт в суд дело, возбуждённое по факту махинаций при покупке квартир для людей, которых расселяли из аварийных домов. Для амурчан приобрели жильё, не соответствовавшее санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Onf.ru Аварийный дом

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Жилищный вопрос решали незаконно в посёлке Бурея. На покупку квартир для расселения людей из аварийного жилья потратили порядка 3 млн рублей. Новые помещения оказались также непригодны для проживания.

Администрация Бурейского района под контролем прокуратуры пытается расторгнуть договоры о купле-продаже квартир и через суд вернуть в бюджет деньги. В отношении бывшего руководителя районного комитета по управлению муниципальным имуществом возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). Обвинительное заключение по нему утверждено и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на переселение жителей из аварийных домов в Амурской области выделены в 2021 году 2,4 млрд рублей. Ещё 800 млн рублей регион получил авансом на 2022 год.