Верхняя Синячиха, Свердловская область, , 06:17 — REGNUM В Свердловской области пожилая жительница посёлка Верхняя Синячиха отдала мошенникам деньги, которые семья копила несколько лет. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Ей позвонила неизвестная и заявила, что с банковского вклада якобы пытаются снять деньги. Для сохранности сбережений она потребовала обналичить их и перевести на некий «безопасный» счёт. На следующий день пострадавшая и её супруг сняли накопления и по просьбе неизвестной оформили кредит на 100 тыс. рублей. А затем в течение пяти дней переводили деньги на указанные аферистами счета.

Всего мошенники выманили у пожилой четы 1,285 тыс. рублей. Деньги граждане копили в течение пяти лет.