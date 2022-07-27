Пекин, 27 июля, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Китай достиг своей цели по созданию системы «лесных начальников» в соответствии с графиком, и более чем за год было назначено почти 1,2 млн «начальников», сообщило управление лесного хозяйства Китая, передает агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Благодаря всестороннему внедрению этой схемы управление лесными и пастбищными ресурсами в стране усилилось, сказал сотрудник Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ Сюй Цзидэ.

Количество административных дел, связанных с лесным хозяйством и травами, сократилось на 21% в годовом исчислении в 2021 году, сказал Сюй, добавив, что был достигнут значительный прогресс в научном облесении, а защита дикой природы усилилась. Сюй добавил, что за первые шесть месяцев этого года страна выполнила 82,9% своих целей в области облесения.

Более года назад Китай издал руководство по внедрению общенациональной схемы «начальник леса», призвав внедрить ее по всей стране к июню 2022 года на фоне постоянных усилий страны по защите лесов и лугов. По словам Сюя, в дальнейшем администрация будет направлять местные органы власти на усиление обучения и надзора за «лесными начальниками» и повышение их способности выполнять свои обязанности.