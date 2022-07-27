Пекин, , 06:14 — REGNUM В течение последнего десятилетия сильное чувство безопасности укоренилось в китайском народе, заявил представитель Министерства общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

Полиция Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Сунь Маоли, глава бюро по правовым вопросам при мри министерстве, сделал эти замечания на пресс-конференции, посвященной усилиям, предпринятым органами общественной безопасности по всей стране в продвижении Мирной Китайской инициативы за последние 10 лет.

В 2021 году количество восьми видов уголовных дел по тяжким преступлениям резко сократилось на 64,4% по сравнению с 2012 годом.