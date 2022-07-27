Пекин, 27 июля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В течение последнего десятилетия сильное чувство безопасности укоренилось в китайском народе, заявил представитель Министерства общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Сунь Маоли, глава бюро по правовым вопросам при министерстве, сделал эти замечания на пресс-конференции, посвященной усилиям, предпринятым органами общественной безопасности по всей стране в продвижении Мирной Китайской инициативы за последние 10 лет.

В 2021 году количество восьми видов уголовных дел по тяжким преступлениям резко сократилось на 64,4% по сравнению с 2012 годом.