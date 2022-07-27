Владивосток, 27 июля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. В шести регионах Дальнего Востока полностью отсутствуют долги предприятий перед сотрудниками.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

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В числе отличившихся Забайкалье, Еврейская АО, Приамурье, Сахалин, Чукотка и Магаданская область.

«Долги в остальных регионах ДФО составляют около 93 млн рублей, больше других задолжали в Приморье — почти 50 млн рублей. Тем не менее результат для Дальнего Востока неплохой — в 2021 году без долгов по зарплате оказались только два региона», — написал телеграм-канал «Смотровая вышка».

Как сообщало ИА REGNUM, почти 90 млн рублей задолженности по зарплатам в Удмуртии погашено в результате прокурорского вмешательства.