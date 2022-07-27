Южно-Сахалинск, 27 июля, 2022, 06:07 — ИА Регнум. На Сахалине за последнюю неделю на 68,6% увеличилось число заболевших COVID-19, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их стало в 7,7 раза меньше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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С 18 по 24 июля заражение коронавирусом было лабораторно подтверждено у 54 человек. За весь период пандемии в островном регионе выявили 65 159 заболевших.

Уровень заболеваемости среди детей в возрасте от 3 до 6 лет не изменился. Существенный рост заражений коронавирусом отмечается среди взрослых — 70,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 13 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 26 июля официальным порталом о распространении коронавируса в России.