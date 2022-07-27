Калининград, 27 июля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Конкурентная закупка Росморпорта на строительство объектов в морском порту Калининград признана не состоявшейся в связи с тем, что на участие в ней подана только одна заявка. Контракт не будет подписан, так как единственный заявитель не соответствует требованиям тендера, передаёт ИА REGNUM.

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Подрядчик должен был за 411 дней построить ряд объектов в Пионерском (Калининградской области), в том числе здание пассажирского терминала, объекты транспортной безопасности. Работы являются составной частью проекта строительства морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград — международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов.

Единственная заявка поступила от московской компании — ООО «Ленд Строй». В протоколе комиссия отметила, что заявка не соответствует требованиям запроса. Претензии были к содержимому документов и к объёму ранее выполненных контрактов.