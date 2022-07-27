Якутск, 27 июля, 2022, 06:10 — ИА Регнум. За сутки в Якутии обнаружили девять новых природных возгораний и потушили три. Общее число возгораний достигло 80, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в оперативном штабе региона.

bertknot Лесной пожар

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Площадь территории, охваченной огнём, превышает 95,8 тыс. га. Больше всего очагов в Алданском (27), Усть-Майском (18) и Нерюнгринском (16) районах. В тушении возгораний задействованы 969 человек и 70 единиц техники.

«Обслуживаются 16 лесных пожаров на общей площади в 6262,1 га в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском районах и 1 пожар на землях иных категорий на площади 769 га в Оймяконском районе», — пояснили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM​, глава Якутии Айсен Николаев попросил о том, чтобы ГУ МЧС России направило в Якутию два самолёта БЕ-200. Он заявил, что недоволен подходом некоторых коллег к тушению лесов и назвал наиболее сложной обстановку в Усть-Майском районе республики.