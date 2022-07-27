Манила, 27 июля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Российские граждане, проживающие на Филиппинах, не обращались в посольство за помощью после мощного землетрясения в стране, заявила пресс-атташе российский дипмиссии в Маниле Нина Пракапович.

Martin Luff Последствия землетрясения

«В посольство за помощью никто не обращался, здание дипломатического представительства не пострадало», — приводит ее слова ТАСС.

Пракапович добавила, что подземные толчки ощущались в филиппинской столице на протяжении тридцати секунд. Она отметила, что российские дипломаты продолжают следить за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля землетрясение магнитудой 7,1 произошло на территории Филиппин. Его очаг располагался в 12 километрах от муниципалитета Долорес на глубине десяти километров. Сведений о пострадавших не поступало.