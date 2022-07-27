Владивосток, , 06:00 — REGNUM Скандал по поводу состояния морских обитателей в океанариуме Владивостока на острове Русский вышел на федеральный уровень — глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратилась в Генпрокуратуру и Россельхознадзор с просьбой принять меры относительно возможных нарушений законодательства по обращению с морскими млекопитающими в дельфинарии.

Белуха (полярный дельфин) Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Региональные телеграм-каналы распространили сообщение о том, что Светлана Радионова взяла под личный контроль ситуацию с предполагаемыми издевательствами над морскими млекопитающими в океанариуме. Дальневосточное управление Росприроднадзора в пределах своих полномочий начинает внеплановую проверку, чтобы оценить реальные условия содержания и состояние здоровья животных.

Также руководитель Росприроднадзора обратилась к руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой разобраться в скандальной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в телеграм-каналах Приморья обсуждают состояние океанариума Владивостока и его морских обитателей. Опубликованы видео и фото, на которых животные выглядят нездоровыми.