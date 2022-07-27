Пекин, , 06:00 — REGNUM Представитель материковой части Китая выразил решительное несогласие с определенным содержанием японской «Белой книги по обороне 2022 года» в отношении Тайваня, призвав Японию немедленно исправить свои неправомерные замечания, сообщает агентство Синьхуа.

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Чжу Фэнлян, представитель Управления по делам Тайваня Государственного совета, заявил 25 июля, что Япония раздула так называемые «военные угрозы» Тайваню со стороны материка, в белой книге, полностью игнорируя тот факт, что Тайвань является частью Китая.

Чжу отметил, что за 50 лет своего колониального господства над Тайванем Япония совершила чудовищные преступления и причинила страдания тайваньским соотечественникам. Она сказала, что Япония должна задуматься о своих прошлых проступках, соблюдать четыре политических документа между Китаем и Японией и относиться к тайваньскому вопросу осмотрительно.

Чжу также предупредил руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня и «сепаратистов независимости Тайваня», что их попытки добиться независимости Тайваня ни к чему не приведут.