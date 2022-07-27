Пекин, 27 июля, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Представитель материковой части Китая выразил решительное несогласие с определенным содержанием японской «Белой книги по обороне 2022 года» в отношении Тайваня, призвав Японию немедленно исправить свои неправомерные замечания, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Чжу Фэнлян, представитель Управления по делам Тайваня Государственного совета, заявил 25 июля, что Япония раздула так называемые «военные угрозы» Тайваню со стороны материка в белой книге, полностью игнорируя тот факт, что Тайвань является частью Китая.

Чжу отметил, что за 50 лет своего колониального господства над Тайванем Япония совершила чудовищные преступления и причинила страдания тайваньским соотечественникам. Она сказала, что Япония должна задуматься о своих прошлых проступках, соблюдать четыре политических документа между Китаем и Японией и относиться к тайваньскому вопросу осмотрительно.

Чжу также предупредил руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня и «сепаратистов независимости Тайваня», что их попытки добиться независимости Тайваня ни к чему не приведут.