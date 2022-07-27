Мариуполь, ДНР, , 06:00 — REGNUM Строительство нового жилого микрорайона завершат до конца текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России в городе Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 июля сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Уточняется, что будут построены 12 пятиэтажных жилых домов, общее количество квартир в них составит 2,5 тысячи. Квартал будет возведён с нуля, его площадь составит 115 га. Замминистра обороны Тимур Иванов провёл инспекцию хода строительных работ.

Планируется, что первые два пятиэтажных дома будут сданы под заселение уже к 1 сентября текущего года. К строительству нового микрорайона в Мариуполе привлечены 1,3 тыс. человек и 150 единиц спецтехники.

Перед началом строительных работ сапёры Минобороны России провели разминирование территории от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что масштабная реконструкция мемориального комплекса Саур-могила в ДНР идёт с опережением графика.

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