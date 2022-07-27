Гонконг, Китай, 27 июля 2022, 05:57 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг начало общественные консультации по программному посланию главы исполнительной власти на 2022 год, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.
Ожидается, что исполнительный директор САР Джон Ли выступит со своим первым политическим обращением 19 октября этого года, согласно пресс-релизу правительства региона. По словам Ли, он и его руководящая команда рады начать новую главу в истории Гонконга вместе с другими гражданами Гонконга.
Глава исполнительной власти выступает за управление, основанное на убеждениях людей, и в то же время придерживается подхода, ориентированного на результат, чтобы прагматично служить представителям общественности.
Ли пригласил представителей общественности высказать свое мнение о политическом послании 2022 года, чтобы помочь ему и его руководящей команде лучше обслуживать граждан и развивать Гонконг. Правительство САР проведет около 30 консультационных сессий, чтобы выслушать мнения и предложения членов Законодательного совета, представителей различных секторов и представителей общественности.
Ли и его руководящая команда также проведут поездки по районам, чтобы встретиться с представителями общественности и представителями различных секторов, чтобы узнать мнение общественности по нескольким каналам.