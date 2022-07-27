Гонконг, Китай, 27 июля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Правительство Специального административного района (САР) Гонконг начало общественные консультации по программному посланию главы исполнительной власти на 2022 год, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

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Ожидается, что исполнительный директор САР Джон Ли выступит со своим первым политическим обращением 19 октября этого года, согласно пресс-релизу правительства региона. По словам Ли, он и его руководящая команда рады начать новую главу в истории Гонконга вместе с другими гражданами Гонконга.

Глава исполнительной власти выступает за управление, основанное на убеждениях людей, и в то же время придерживается подхода, ориентированного на результат, чтобы прагматично служить представителям общественности.

«Я превращу свои предвыборные обещания и интересы сообщества в практические меры по улучшению управления, усилению импульса развития, решению проблем людей и объединению сообщества, используя при этом уникальные сильные стороны Гонконга, заключающиеся в поддержке родины и ее связи с миром, для построения гармоничного и разнообразного сообщества, где возможностей для развития предостаточно», — сказал он.

Ли пригласил представителей общественности высказать свое мнение о политическом послании 2022 года, чтобы помочь ему и его руководящей команде лучше обслуживать граждан и развивать Гонконг. Правительство САР проведет около 30 консультационных сессий, чтобы выслушать мнения и предложения членов Законодательного совета, представителей различных секторов и представителей общественности.

Ли и его руководящая команда также проведут поездки по районам, чтобы встретиться с представителями общественности и представителями различных секторов, чтобы узнать мнение общественности по нескольким каналам.