Синин, Китай, , 05:56 — REGNUM На материковой части Китая и на Тайване 25 июля стартовало мероприятие по культурному и туристическому обмену через пролив, в ходе которого жители Тайваня познакомились с туристическими достопримечательностями провинции Цинхай, сообщает агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди обсуждаемых достопримечательностей был Саньцзянъюань или Источник трех рек, где находятся верховья рек Янцзы, Хуанхэ и Ланьцан. Церемонии открытия проходили одновременно по видеосвязи в Синине, столице провинции Цинхай на материке, и в Тайбэе. На церемонии присутствовали около 150 представителей культурных, туристических и художественных кругов по обе стороны пролива.

Мероприятие было совместно организовано Китайской ассоциацией культурной дружбы (CCFA), Ассоциацией туристических обменов через Тайваньский пролив, Всекитайской федерацией тайваньских соотечественников и правительством провинции Цинхай. Это было крупнейшее мероприятие по обмену информацией между странами в области культуры и туризма, которое проводилось в автономном режиме с начала пандемии COVID-19.

На параллельной сессии в Тайбэе Кристофер Хсу из местной туристической ассоциации поделился своим опытом путешествия в Цинхай, который он посетил 16 раз.

«Туристический обмен через пролив столкнулся со многими неудачами за последние два года из-за COVID-19, но я верю, что после пандемии у обеих сторон пролива будет более сильная воля к углублению своих культурных и туристических обменов и сотрудничества», заявил он.

Мероприятие является частью программы культурного обмена между странами, учрежденной CCFA в 2001 году. Ежегодно он фокусируется на различных туристических направлениях и привлекает более 1000 участников из сферы культуры и искусства Тайваня.