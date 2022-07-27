Пекин, , 05:50 — REGNUM В Пекине 24 июля состоялся симпозиум по изучению взглядов Си Цзиньпина на дипломатию. Ван И, член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая, присутствовал на мероприятии и выступил с речью, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Будучи главным архитектором дипломатии крупных стран с китайской спецификой, Си Цзиньпин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), сформировал у представление о дипломатии с глубоким пониманием международных ситуаций и полным пониманием течения времени, сказал Ван в своей речи.

Мысли Си Цзиньпина о дипломатии послужили фундаментальным руководством к действию для ведения внешней политики Китая в новую эпоху, предоставили китайскую мудрость и решения основных глобальных проблем, а также помогли создать консенсус и синергию для человеческого развития и прогресса, сказал Ван. Он призвал к дальнейшему пониманию и реализации идей Си Цзиньпина о дипломатии.

Симпозиум был совместно проведен Исследовательским центром мысли Си Цзиньпина о дипломатии, который был создан Министерством иностранных дел Китая при поддержке Китайского института международных исследований, а также газетой Study Times, связанной с партийной школой Центрального комитета КПК.