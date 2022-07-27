Якутск, , 05:55 — REGNUM Количество природных возгораний в Якутии растёт, и это повод наращивать силы и средства для борьбы с ними. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев по итогам заседания комиссии по ЧС.

Лесной пожар Carl Osbourn

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«Сейчас в республике действует намного меньше пожаров, чем в прошлом году. Но несмотря на это, количество пожаров растёт и нельзя думать, что их больше не будет. Я недоволен подходом к работе некоторых коллег. Сейчас нам необходимо наращивать все имеющиеся силы и средства для более четкого и оперативного тушения пожаров», — написал Айсен Николаев.

Он попросил о том, чтобы ГУ МЧС России направило в Якутию два самолёта БЕ-200. Воздушные суда намерены использовать для борьбы с огнём в Усть-Майском районе — там наиболее сложная обстановка.

Как сообщало ИА REGNUM, количество лесных пожаров в Якутии растёт. 25 июля в регионе потушили пять очагов и насчитали 17 новых, общее число очагов достигло 73.