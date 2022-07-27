Новосибирск, 27 июля, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области полицейские устанавливают обстоятельства жестокого нападения на девушку. Запись с видеорегистратора появилась в сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

«В Нижней Ельцовке произошло жестокое нападение с ножом на девушку, — сообщает «АСТ-54» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Мужчина нанёс жертве не менее 14 ударов».

Сейчас полицейские ведут поиски подозреваемого. Отмечается, что девушка скончалась.