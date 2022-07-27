Пекин, , 05:47 — REGNUM В Китае 23 июля состоялось торжественное открытие Национального архива публикаций и культуры для сохранения библиологических ресурсов, сообщает агентство Синьхуа.

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Хуан Куньмин, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и руководитель отдела пропаганды Центрального комитета КПК, выступил на церемонии и выступил с речью.

Отметив, что национальные архивы являются культурным достоянием, которое будет передано будущим поколениям, Хуан сказал, что национальные архивы служат общей базой данных национальных библиологических ресурсов и генным банком семян китайской культуры.

Хуан подчеркнул, что следует лучше использовать функции архивов, которые включают коллекции, выставки, исследования и коммуникации, чтобы подчеркнуть культурное доверие, продвигать китайскую культуру, создавать позитивный национальный имидж и стимулировать обмены и взаимное обучение между цивилизациями.

Проект включает в себя архивы в Пекине и три других филиала в Сиане, Ханчжоу и Гуанчжоу соответственно. Он будет отвечать за наследование и сохранение национальных библиологических ресурсов после своего открытия. На его создание ушло четыре года.