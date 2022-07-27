Москва, 27 июля 2022, 05:49 — REGNUM Министерству науки и высшего образования России отказали во взыскании более 209,98 млн рублей с АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем». Решение судьи Ждановой может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.
«В удовлетворении исковых требований отказать», — отмечается в результативной части решения суда.
Полный вердикт пока не изготовлен и детали спора не сообщаются.
Напомним, дело слушалось с ноября 2021 года. Третьим лицом в нём участвовал Московский физико-технический институт.
Справка: корпорация-ответчик в ЕГРЮЛ зарегистрирована в 2009 году и выступает исполнителем сотен госконтрактов на более чем 70 млрд рублей. Ответчик входит в дивизион «Роскосмоса».