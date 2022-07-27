Москва, 27 июля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Министерству науки и высшего образования России отказали во взыскании более 209,98 млн рублей с АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем». Решение судьи Ждановой может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В удовлетворении исковых требований отказать», — отмечается в результативной части решения суда.

Полный вердикт пока не изготовлен, и детали спора не сообщаются.

Напомним, дело слушалось с ноября 2021 года. Третьим лицом в нём участвовал Московский физико-технический институт.