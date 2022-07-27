Москва, , 05:46 — REGNUM Восстановление мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике проходит с опережением графика, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Саур-Могила Цитата из фильма «Голгофа Новороссии»

«Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с опережением графика выполняют масштабную реконструкцию мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время специалисты монтируют стелу высотой 36 метров. Также ведется обустройство территории мемориального комплекса. Отмечается, что в восстановлении мемориала принимают участие добровольцы из студенческих отрядов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российское Военно-Историческое общество пообещало создать на Саур-Могиле три рельефа, посвященных современным защитникам Донбасса. Предполагается, что на мемориале будет семь рельефов — три новых и четыре исторических, посвященных подвигам Красной Армии.

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