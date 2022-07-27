Вашингтон, 27 июля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Американские власти должны сосредоточиться на вопросе, владеет ли Тайвань вооружениями, с помощью которых он может противостоять Китаю. Об этом заявил лидер республиканцев в сенате Конгресса США Митч Макконнелл в ходе выступления 26 июля.

Gage Skidmore Митч Макконнелл

Свое заявление парламентарий сделал накануне возможной поездки спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на остров. Китай ранее предупредил о «последствиях», если она все же решит посетить Тайвань.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля министерство обороны потребовало от США немедленно отменить сделку по продаже Тайваню оружия на сумму $108 млн.