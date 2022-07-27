Наньчан, Китай, 27 июля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. По данным местных властей, археологи в провинции Цзянси на востоке Китая завершили уборку восьмитонных окаменелостей динозавров, найденных на местной строительной площадке в марте прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Скелет динозавра

Окаменелости, найденные в городе Ганьчжоу, были предварительно идентифицированы как принадлежащие к группе гадрозавридов, или утконосых динозавров, сказал Хань Фэнлу, доцент Китайского университета наук о земле в Ухане и руководитель исследовательской группы. Окаменелости включают части черепа, зубы, позвоночник, кости конечностей и ребра.

Считается, что окаменелости костей принадлежат по меньшей мере трем динозаврам, судя по их местоположению и размерам.

Окаменелости эмбрионов гадрозавридов ранее были найдены в Ганьчжоу, но детального изучения онтогенеза взрослого ископаемого не проводилось. Это открытие имеет большую исследовательскую ценность и поможет нам понять эволюцию и региональное распределение гадрозавридов в позднем меловом периоде, отметил Хань.

К настоящему времени археологи нашли и назвали девять видов динозавров в Ганьчжоу. Город также является единственным известным в мире местом сосредоточения окаменелых эмбрионов динозавров. Меловой период начался 145 млн лет назад и закончился 66 млн лет назад. Согласно существующим окаменелостям, большинство динозавров в Ганьчжоу жили в конце мелового периода, который был очень близок к дате массового вымирания динозавров.

По словам Ван Сяолиня, исследователя из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук, изучение окаменелостей динозавров и яиц динозавров в Ганьчжоу может помочь нам лучше понять пятое массовое вымирание на Земле. По данным Палеозоологического музея Китая, по состоянию на апрель Китай назвал 338 видов динозавров на основе окаменелостей костей. Эти китайские динозавры жили в периоды от ранней юры до позднего мела.