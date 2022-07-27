Осло, , 05:43 — REGNUM Иностранные проститутки стали ради дополнительной прибыли выдавать себя за украинок. Об этом 26 июля сообщила телекомпания NRK.

Услуги Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

Глава отдела по расследованию торговли людьми при Юго-восточном полицейском округе Синдре Клеппе пояснил, что обычно женщины, торгующие собой, не называют своей национальности. Однако с притоком украинских беженцев ситуация изменилась.

По словам Клеппе, клиенты таких женщин охотнее оставляют им чаевые, якобы оправдываясь перед собой тем, что помогают попавшим в беду украинским беженкам. Клиентам может казаться, что давая дополнительные чаевые они проявляют заботу о женщине, берут её под опеку и это приглушает чувство стыда.

«Они, наверное, думают, что эти женщины попали в сложную ситуацию и много чего пережили. Кроме того, не исключено, что в них просыпается ген заботы», — отмечает сексолог Ливе Мелум, опросившая более 500 мужчин, пользовавшихся услугами женщин, продающих секс-услуги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские беженцы в Норвегии вынуждены попрошайничать, стоять в очередях за бесплатной едой, идти на сомнительные авантюры, а женщины признались в готовности заниматься проституцией ради выживания.

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