Якутск, 27 июля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Включение нескольких губернаторов России в санкционный список Великобритании глава Якутии Айсен Николаев назвал ничего не значащей и уже привычной риторикой Запада. В своём телеграм-канале он также выразил уверенность в том, что народ Донбасса бросать нельзя.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Британия включила меня и ещё ряд коллег-губернаторов в санкционные списки. Такая риторика Запада уже привычна и ничего для нас не значит. Я знаю, что правда за нами, что народ Донбасса бросать нельзя, что добро все равно победит зло», — написал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, попавший под санкции Великобритании губернатор Амурской области Василий Орлов предложил создать в Лондоне монумент «Англичанка гадит» за счёт средств зарубежных счетов и от продажи заграничного имущества, которых у него нет. Так он прокомментировал внесение его в санкционные списки.